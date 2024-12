Palermo in crisi, il messaggio della Curva Nord 12 (FOTO)

Continua il momento difficile per il Palermo, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Sassuolo. Un risultato negativo che si aggiunge a un periodo complicato per i rosanero. La Curva Nord 12, presente anche ieri in trasferta, ha lanciato un messaggio forte alla dirigenza attraverso uno striscione e un comunicato.

““𝐒𝐎𝐋𝐎 𝐋𝐀 𝐌𝐀𝐆𝐋𝐈𝐀” è lo striscione tenuto in mano dai nostri ragazzi ieri per novanta minuti ed oltre.

Ieri è stata l’ennesima lunga trasferta che ci ha visti sconfitti in campo ma protagonisti sugli spalti.

Sono proprio questi i momenti in cui bisogna dimostrare quanto il sentimento di appartenenza sia realmente radicato in questa tifoseria sia in casa e in trasferta.

Infatti l’esempio dato in trasferte come queste deve essere da sprone a chi invece di lottare e far sentire la propria voce per questi colori, decide di disertare abbandonando la nave…

Infine vogliamo dare un consiglio a chi continua a far finta di non sentire, non reagisce ai malumori o peggio ancora ignora la piazza… “𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑒, 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖”.

Sottolineamo nuovamente per chi non aspetta altro che strumentalizzare le nostre parole che non vuole essere affatto una minaccia !

Vogliamo solo il bene di questi colori.

“𝑰𝒍 𝒗𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒏𝒐𝒏 𝒔𝒄𝒂𝒍𝒇𝒊𝒓𝒂̀ 𝒊𝒍 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒂𝒕𝒕𝒂𝒄𝒄𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐”

𝐅𝐎𝐑𝐙𝐀 𝐕𝐄𝐂𝐂𝐇𝐈𝐎 𝐂𝐔𝐎𝐑𝐄 𝐑𝐎𝐒𝐀𝐍𝐄𝐑𝐎!”.