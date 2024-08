Il Palermo ha già salutato il CFA di Manchester. I rosanero, che questo fine settimana scenderanno in campo nel match di Coppa Italia contro il Parma, hanno svolto a Manchester la seconda parte del ritiro in vista della prossima stagione sportiva. Tra allenamenti e amichevoli, lo stesso club rosanero mediante un video sui propri canali social, ha pubblicato il recap del ritiro in Inghilterra:

Continue Reading