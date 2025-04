Palermo, il programma del weekend: tutte le gare del Settore Giovanile e Femminile

Fine settimana ricco di impegni per il Settore Giovanile e Femminile del Palermo, pronto a scendere in campo con tutte le sue formazioni. Dalla Primavera alla Prima Squadra Femminile, passando per le categorie Under maschili e femminili, i giovani rosanero si preparano ad affrontare sfide importanti in campionato.

Ecco il programma completo delle partite in calendario dal 4 al 6 aprile.

Questo il riepilogo delle prossime gare del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone C, 25ª giornata

LECCE WOMEN-PALERMO WOMEN

Domenica 6 aprile, ore 15.30 – Castrignano de’ Greci (LE), Campo Comunale La Torre

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 25ª giornata

PALERMO-BENEVENTO

Sabato 5 aprile, ore 11.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 17 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 24ª giornata

COSENZA-PALERMO

Domenica 6 aprile, ore 12.00 – Montalto Uffugo (CS), Centro Sportivo Montalto Uffugo

UNDER 17 FEMMINILE

Campionato Interregionale Under 17 Femminile, 8ª giornata

LAZIO WOMEN-PALERMO

Domenica 6 aprile, ore 15.00 – Roma, Green Club

UNDER 16 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 24ª giornata

PALERMO-FIORENTINA

Domenica 6 aprile, ore 12.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 15 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 24ª giornata

PALERMO-FIORENTINA

Domenica 6 aprile, ore 10.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 15 FEMMINILE

Campionato Under 15 Femminile, Seconda Fase – Girone B, 3ª giornata

PALERMO-FORTITUDO BAGHERIA

Venerdì 4 aprile, ore 16.30 – Gruppo Sportivo Don Orione

UNDER 14 MASCHILE

Campionato Elite Under 15 Regionale – Girone A, 26ª giornata

ATHENA-PALERMO

Domenica 6 aprile, ore 11.00 – Aragona (AG), Stadio Comunale Totò Russo

UNDER 13 MASCHILE

Campionato Under 14 Regionale Fase Provinciale – Girone C, 22ª giornata

PRATO VERDE-PALERMO

Sabato 5 aprile, ore 17.00 – Misilmeri (PA), Stadio Comunale Giovanni Aloisio

UNDER 12 FEMMINILE

Campionato Pulcini 2° anno 7 vs 7, 1ª giornata

BUON PASTORE-PALERMO

Sabato 5 aprile, ore 10.00 – Palermo, Centro Sportivo Buon Pastore