Salernitana, fissato il premio salvezza: tre milioni di euro in palio per staff e calciatori

La Salernitana non si arrende e lancia un messaggio chiaro alla squadra e all’ambiente: la salvezza è ancora possibile. Come riportato da tuttosalernitana.com, il club ha fissato un premio salvezza di circa tre milioni di euro da suddividere tra staff tecnico e calciatori in caso di mantenimento della categoria.

Una decisione comunicata direttamente in mattinata dall’amministratore delegato Maurizio Milan e dal direttore sportivo Marco Valentini, che hanno incontrato il gruppo squadra al centro sportivo Mary Rosy. Il confronto è servito anche a ribadire la fiducia nel gruppo, nonostante la pesante sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro il Palermo.

La squadra ha poi rifinito la preparazione in vista del derby contro la Juve Stabia, sotto gli occhi vigili dei dirigenti. Milan e Valentini hanno parlato a lungo a bordo campo, mentre mister Roberto Breda, confermato in panchina nonostante il ko con i rosanero, ha scelto di concentrarsi esclusivamente sul lavoro sul rettangolo verde, senza rilasciare dichiarazioni pre-gara.

La proprietà, attraverso il premio salvezza, punta a fornire una scossa ad un gruppo apparso spento, in particolare nel primo tempo della gara contro il Palermo, e intende testimoniare alla piazza la volontà di non arrendersi alla retrocessione, nonostante la penultima posizione in classifica.

Ora mancano sette partite, da affrontare come vere e proprie finali: ogni calciatore e ogni componente dello staff sarà chiamato a dimostrare di essere all’altezza del compito, in una corsa disperata verso la permanenza in Serie B.