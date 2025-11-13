Palermo, il programma del Settore Giovanile e Femminile

Novembre 13, 2025

Questo il riepilogo delle prossime gare delle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero.

PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 5ª giornata

PALERMO WOMEN-VIRTUS FEMMINILE MARSALA

Domenica 16 novembre, ore 14.30 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 10ª giornata

PESCARA-PALERMO

Domenica 16 novembre, ore 12.00 – Città Sant’Angelo (PE), Delfino Training Center

UNDER 17 FEMMINILE
Campionato Allievi – Girone A, 3ª giornata

ALPHA SPORT-PALERMO

Lunedì 17 novembre, ore 16.00 – Aci Castello (CT), Campo Comunale A. Di Guardo

UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 9ª giornata

LECCE-PALERMO

Domenica 16 novembre ore 12.30 – Cavallino (LE), Kick Off Sport Center

UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 9ª giornata

LECCE-PALERMO

Domenica 16 novembre ore 10.30 – Cavallino (LE), Kick Off Sport Center

UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 2ª giornata

Ciakulli-Palermo

Domenica 16 novembre, ore 11.30 – Palermo, Centro Sportivo Ciakulli

