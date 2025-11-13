Palermo, il programma del Settore Giovanile e Femminile
Questo il riepilogo delle prossime gare delle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero.
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 5ª giornata
PALERMO WOMEN-VIRTUS FEMMINILE MARSALA
Domenica 16 novembre, ore 14.30 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium
UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 10ª giornata
PESCARA-PALERMO
Domenica 16 novembre, ore 12.00 – Città Sant’Angelo (PE), Delfino Training Center
UNDER 17 FEMMINILE
Campionato Allievi – Girone A, 3ª giornata
ALPHA SPORT-PALERMO
Lunedì 17 novembre, ore 16.00 – Aci Castello (CT), Campo Comunale A. Di Guardo
UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 9ª giornata
LECCE-PALERMO
Domenica 16 novembre ore 12.30 – Cavallino (LE), Kick Off Sport Center
UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 9ª giornata
LECCE-PALERMO
Domenica 16 novembre ore 10.30 – Cavallino (LE), Kick Off Sport Center
UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 2ª giornata
Ciakulli-Palermo
Domenica 16 novembre, ore 11.30 – Palermo, Centro Sportivo Ciakulli