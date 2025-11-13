Daniel Tonoli: «Mi godo l’inizio di stagione, con Sottil si lavora davvero tanto»

Daniel Tonoli ha ripercorso la sua crescita e l’avvio brillante con il Modena in un’intervista rilasciata alla Gazzetta di Modena, spiegando come il suo percorso tecnico e umano lo abbia portato fino al rendimento attuale.

Tonoli ha ricordato i primi passi nelle giovanili dell’Inter: «Nell’Inter, per alcune partite, ho avuto Chivu e il ricordo che ho di lui è di un allenatore che sa di calcio ad alti livelli». Alla Gazzetta di Modena il difensore ha poi raccontato di aver ricoperto più ruoli: «In difesa ho giocato anche a quattro, come terzino destro, ma alla Pergolettese sono tornato a tre nel mio ruolo naturale».

Sul presente in gialloblù, Tonoli ha ammesso entusiasmo e consapevolezza: «Mi godo questo inizio di stagione superiore alle previsioni», ha detto alla Gazzetta di Modena. «Già in ritiro mi ero reso conto della forza della squadra, vedevo una rosa con tante qualità che adesso sta dimostrando».

Un passaggio anche sul lavoro quotidiano: «Avere una grande gamba è il risultato degli allenamenti fatti con molta intensità», ha spiegato, sottolineando poi l’impatto dell’allenatore. «Sottil? Ci fa lavorare con tanta intensità e prepara sempre ogni partita con lo stesso metodo», ha ribadito alla Gazzetta di Modena, «salvo qualche accorgimento in relazione all’avversario»