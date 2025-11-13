Palermo, doppia seduta a Torretta: forza al mattino e lavoro tecnico nel pomeriggio
Prosegue la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi, che nella giornata di oggi ha svolto una doppia seduta di allenamento al centro sportivo di Torretta.
In mattinata la squadra ha effettuato un lavoro di forza in palestra, concentrato su potenziamento muscolare e prevenzione degli infortuni.
Nel pomeriggio, dopo una fase iniziale di riscaldamento, il gruppo rosanero ha sostenuto un’esercitazione dedicata al possesso palla, seguita da una serie di partite a campo ridotto utili a incrementare intensità, ritmo e soluzioni tattiche.
La preparazione proseguirà nei prossimi giorni in vista dei prossimi impegni di campionato.