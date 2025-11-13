Aglietti: «Il Monza è la grande favorita, il Palermo potrebbe giocarsi il secondo posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 13, 2025

Intervistato ai microfoni di “La Nazione”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato di Serie B in corso l’ex allenatore dell’Empoli Alfredo Aglietti, focalizzandosi sul suo ex club e commentando le favorite per la promozione diretta

«A mio avviso il Monza si sta dimostrando la grande favorita – ha dichiarato – ha una rosa superiore e si è calata bene nella mentalità giusta, dietro poi vedo tanto equilibrio con Modena, Frosinone, Venezia e Palermo che potrebbero giocarsi la seconda promozione diretta»

Aglietti si è poi espresso sul nuovo allenatore dell’Empoli, l’ex rosa Alessio Dionisi: «È un grande conoscitore della Serie B, a Empoli ha già vinto un campionato e questa sosta gli permetterà di lavorare maggiormente con la squadra»

