Perugia, Tedesco: «La squadra mi sta dando tantissimo, stiamo facendo un buon lavoro»

In vista del prossima impegno di campionato del Perugia contro la Torres, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei biancorossi Giovanni Tedesco. L’ex rosa ha analizzato lo scorso match con l’Arezzo, facendo un primo bilancio su questa inizio di stagione

«Se quella con l’Arezzo era la partita con l’avversario migliore, questo è quello peggiore in questo momento – ha dichiarato -. Hanno cambiato allenatore e c’è sempre la scossa. Greco poi conosce benissimo l’ambiente e in due anni ha fatto grandi cose e grandi risultati»

Tedesco ha poi fatto un primo bilancio su queste sue prime partite sulla panchina del Perugia: «La squadra in poco tempo mi ha dato tantissimo. Abbiamo fatto passi importanti sulla gestione dello spogliatoio. Tatticamente stiamo facendo un buon lavoro e i ragazzi mi mettono spesso in difficoltà sul piano della qualità. Quello che abbiamo sbagliato negli ultimi metri con l’Arezzo va sicuramente migliorato»