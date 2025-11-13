Empoli, Curto: «Con l’arrivo di Dionisi si è visto qualcosa di diverso»

Intervistato ai microfoni di “Il Tirreno”, il difensore dell’Empoli Marco Curto ha commentato l’attuale momento della squadra e le differenze con l’arrivo del nuovo tecnico Alessio Dionisi.

«È arrivata la vittoria che serviva per darci fiducia dopo la brutta sconfitta di Chiavari – ha dichiarato – abbiamo dimostrato di esserci, di essere squadra e questo vale anche più di un singolo successo. Sicuramente i risultati aiutano a vivere meglio la quotidianità del lavoro. Sappiamo che c’è ancora molto da fare, tante cose da sistemare ma rimboccarsi le maniche dopo un successo è più semplice»

Curto ha poi aggiunto: «La partita è arrivata al termine della prima settimana intera di lavoro con mister Dionisi e qualcosa di diverso si è visto. Ora la sosta può aiutarci a capire ancora meglio le cose che il tecnico ci chiede. In generale non è mai positivo fermarsi dopo una vittoria, ma nel nostro caso lo stop del campionato può essere utile»