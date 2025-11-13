Qual. Mondiali: pari senza reti tra Italia e Moldavia dopo i primi 45. I risultati parziali
Termina la prima frazione di gioco del match tra Moldavia e Italia, valevole per la qualificazione ai mondiali 2026. Risultato fermo sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco, inutili i tentativi degli azzurri di sbloccare il match. Nella seconda frazione di gioco la formazione di Gennaro Gattuso proverà a portare a casa i 3 punti dopo un primo tempo deludente. Di seguito i risultati parziali:
Andorra-Albania 0-0
Francia-Ucraina 0-0
Inghilterra-Serbia 1-0 (28′ Saka)
Irlanda-Portogallo 2-0 (17′, 45′ Parrott)
Moldavia-Italia 0-0