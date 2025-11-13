Venezia, Antonelli: «Si percepisce un atmosfera di fiducia e coesione tra squadra e tifosi»

A margine dell’incontro di alcuni esponenti del Venezia con i propri tifosi, ha rilasciato alcune dichiarazioni lo Sporting Director & General Manager dei lagunari Filippo Antonelli.

«Sono tanti anni ormai che la società incontra i tifosi durante queste serate e ogni appuntamento mette in mostra tutta la vicinanza e la vitalità dei Club verso i ragazzi – ha dichiarato -. È bellissimo percepire questa atmosfera di fiducia e coesione tra squadra e tifosi»

Antonelli ha poi aggiunto: «Lo scorso anno sono stati portati gli atleti a San Marco per far comprendere loro cos’è Venezia, per illustrare la storia e la cultura di questa bellissima città. La squadra è ambasciatrice della città di Venezia ed è importante che tutti capiscano i valori per i quali si scende in campo»