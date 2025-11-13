Qual. Mondiali: l’Italia si impone per 2-0 sulla Moldavia. I risultati finali
Si sono appena conclusi i match valevoli per le qualificazioni ai mondiali 2026. Non la migliore della prestazioni per l’Italia di Gennaro Gattuso. Gli azzurri, dopo numerosi tentativi di sbloccare il risultato, riescono a trovare il gol del vantaggio soltanto al 88′, con la rete di testa di Mancini. Arriva pochi minuti dopo il gol del raddoppio: cross di Politano per Esposito, che di testa batte il portiere avversario.
La formazione di Gattuso si salva dunque in extremis, con una prestazione ugualmente non all’altezza delle aspettative. Negli altri match di serata vincono Francia e Inghilterra, mentre cade in casa dell’Irlanda il Portogallo. Di seguito i risultati finali:
Andorra-Albania 0-1 (67′ Asllani)
Francia-Ucraina 3-0 (55′ 83′ Mbappe; 76′ Olise; 88′ Ekitike)
Inghilterra-Serbia 1-0 (28′ Saka)
Irlanda-Portogallo 2-0 (17′, 45′ Parrott)
Moldavia-Italia 0-2 (88′ Mancini; 90+3′ Esposito)