Palermo, il ds Osti sul mercato: «Investimento oneroso. Ci sono valide opzioni per coprire tutti i ruoli»

Terminato il calciomercato, i rosanaero hanno chiuso la campagna acquisti piazzando, oltre alle uscite, i tre importanti colpi in entrata: Magnani, Audero e Pohjanpalo. Per parlare delle operazioni di calciomercato è intervenuto il ds rosanero Carlo Osti ai microfoni di TGR.

«L’investimento è oneroso, ma soprattutto spero che sia corretto sotto l’aspetto tecnico per fare il salto di qualità. Pohjanpalo? Trattativa difficile, perché il Venezia non voleva privarsi del calciatore. Ho capito subito che lui volesse vestire la maglia del Palermo e ciò mi ha dato forza anche quando l’operazione andava verso il pessimismo. Sono felice che sia qui. Mazzitelli? Non è mai iniziata una trattativa, il calciatore non ha mai preso in considerazione il Palermo. Non abbiamo ritenuto opportuno intervenire a centrocampo e in altre zone del campo. Sulla fascia ci sono soluzioni alternative. Credo ci siano valide opzioni per coprire bene tutti i ruoli».