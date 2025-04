Palermo, il 12 aprile il “Torretta Day”: il Centro Sportivo apre le porte ai tifosi

Sabato 12 aprile il Palermo FC celebrerà il primo anniversario dell’inaugurazione del suo Centro Sportivo di Torretta con una giornata speciale dedicata ai tifosi: il “Torretta Day”. Un evento gratuito ed esclusivo che permetterà ai sostenitori rosanero di visitare per la prima volta da vicino le aree normalmente riservate alla Prima Squadra.

Il tour guidato toccherà i punti chiave del Palermo City Football Academy – dalla Club House al Main Building, passando per spogliatoi, palestra e campo d’allenamento – offrendo un’esperienza unica in un luogo che fonde l’identità del territorio con le tecnologie sportive più moderne.

Per partecipare sarà necessario riscattare un titolo d’accesso gratuito su Vivaticket. I posti saranno limitati e suddivisi in nove slot orari (9.30, 10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15). Gli abbonati avranno una prelazione dalle ore 12.00 di martedì 8 aprile fino alle 23.59 di mercoledì 9 aprile, con la possibilità di riscattare due biglietti (uno per sé e uno per un accompagnatore anche non abbonato). L’eventuale fase di vendita libera scatterà invece giovedì 10 aprile.

Ogni partecipante dovrà presentarsi munito del proprio biglietto (anche in formato digitale) e si consiglia di arrivare al Centro Sportivo con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all’orario selezionato.

In occasione dell’evento, i tifosi riceveranno anche un badge che garantirà uno sconto del 20% negli store ufficiali del Palermo FC (stadio e aeroporto) valido fino a sabato 19 aprile.

Il “Torretta Day” sarà un’occasione speciale per vivere da protagonisti l’anima rosanero e celebrare insieme un altro traguardo storico.