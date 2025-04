Palermo, Gomis torna a Torretta: rientro in gruppo dopo 8 mesi, ma resta fuori lista

Arrivano aggiornamenti importanti dall’infermeria rosanero. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Alfred Gomis è tornato a calcare il campo del centro sportivo di Torretta, a distanza di otto mesi dal grave infortunio subito nella prima giornata di campionato.

Il portiere francese ha concluso il lungo percorso di rieducazione fisica e ha iniziato a riaggregarsi al gruppo, pur continuando ad allenarsi con un programma differenziato. I progressi sono evidenti, ma Gomis non è ancora pronto per affrontare un rientro agonistico: al momento, infatti, resta fuori dalla lista dei giocatori utilizzabili.

Intanto, arrivano buone notizie anche da Ceccaroni e Nikolaou, entrambi rientrati in gruppo e in fase di recupero. I due difensori puntano a tornare a disposizione di Alessio Dionisi già in vista della delicata sfida di Pasquetta contro la Carrarese, in programma lunedì 21 aprile al Renzo Barbera.