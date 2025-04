Corriere dello Sport: “Frosinone, Lucioni pronto alla sfida contro Grosso: da ex Palermo a leader della rimonta giallazzurra”

Quella di Pasquetta tra Sassuolo e Frosinone non sarà una gara qualunque. Lo sottolinea Daniele Ciardi sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenziando il forte legame che unisce diversi protagonisti in campo e in panchina. Basti pensare che ben quattro giocatori del Sassuolo – Boloca, Mulattieri, Mazzitelli e Moro – solo due stagioni fa indossavano la maglia del Frosinone e contribuirono in modo decisivo alla vittoria del campionato di Serie B, guidati proprio da Fabio Grosso, oggi tecnico dei neroverdi.

In casa giallazzurra, invece, il simbolo di questo ritorno al passato è Fabio Lucioni, tornato in Ciociaria nell’ultima sessione invernale dopo un’esperienza poco fortunata a Palermo. Come raccontato da Ciardi, il suo innesto è stato determinante non solo in termini di leadership nello spogliatoio, ma anche per l’impatto avuto in campo nella fase più calda della stagione.

Arrivato con una condizione fisica da ricostruire – a Palermo non aveva disputato nemmeno un minuto in campionato – Lucioni ha subito lavorato con intensità e, con l’arrivo in panchina di Paolo Bianco, ha iniziato a ritrovare spazio e minutaggio. Il suo “nuovo esordio” è avvenuto nella difficile trasferta di Salerno, quando è stato chiamato a difendere l’1-1 in una situazione di doppia inferiorità numerica. Da lì in poi, è stato sempre più coinvolto: titolare nella vittoria contro il Mantova, subentrato nelle gare vinte con Carrara e Brescia, determinante anche a Genova contro la Samp con l’assist per Monterisi, e autore di un lancio illuminante a Cesena che ha propiziato il gol del pari.

L’unica gara in cui è rimasto in panchina è stata quella con il Cosenza, quando il Frosinone era costretto a inseguire. Ma Lucioni ha ormai riacceso i motori ed è pronto a confermare il suo ruolo centrale anche contro il suo ex allenatore Grosso.

Una storia di rivincita e determinazione, quella del difensore classe ’87, che si sta ritagliando un ruolo da protagonista nella rimonta del Frosinone verso l’obiettivo salvezza. E al Mapei Stadium andrà in scena una sfida carica di significati.