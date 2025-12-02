Giornale di Sicilia: “Gomes può rientrare ad Empoli. Segre scopre il… gossip”

Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo torna oggi in campo dopo due giorni di riposo per preparare la delicata sfida di domenica alle 17.15 al Castellani contro l’Empoli dell’ex Dionisi. Un test di grande rilevanza per la squadra di Inzaghi, chiamata a confermare i segnali di ripresa mostrati contro la Carrarese e a tentare il colpo su un campo storicamente insidioso. L’ultimo successo esterno risale al 4 ottobre, quando i rosanero superarono lo Spezia al Picco.

Secondo quanto analizza Salvatore Orifici nelle pagine del Giornale di Sicilia, Inzaghi spera di presentarsi in Toscana con qualche buona notizia dall’infermeria. Il rientro di Gomes è ormai vicino: il problema alla spalla sembra superato e il centrocampista potrebbe tornare in gruppo già oggi o, al massimo, nei prossimi giorni. Più complessa la situazione di Gyasi, che non ha ancora recuperato del tutto dall’infortunio: per lui il ritorno potrebbe slittare alla prossima settimana, con l’obiettivo di essere disponibile nella fase che precede la sfida con la Sampdoria.

Un aggiornamento particolare arriva anche fuori dal campo. Come riferito ancora da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Segre ha approfittato del giorno libero per volare a Milano, dove è stato immortalato in uno scatto diventato virale su TikTok: seduto su una panchina con una rosa in mano, in compagnia della modella venezuelana Mariana Rodriguez. Un episodio che ha scatenato il gossip attorno al numero 8 rosanero.

Segre e Mariana Rodriguez: la rosa al parco diventa virale su TikTok

La settimana, evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, sarà dunque determinante per definire la formazione che affronterà l’Empoli e per capire se il Palermo potrà contare nuovamente su pedine fondamentali come Gomes, mentre per Gyasi si procederà con cautela.