Segre e Mariana Rodriguez: la rosa al parco diventa virale su TikTok
I calciatori del Palermo stanno approfittando dei due giorni di riposo concessi da Inzaghi dopo la convincente vittoria contro la Carrarese. La squadra tornerà in campo domani per iniziare la preparazione alla delicata sfida contro l’Empoli.
Un incontro inatteso che ha subito acceso la curiosità dei social. Mariana Rodriguez, modella e showgirl venezuelana, è stata ripresa mentre regalava una rosa al centrocampista del Palermo Jacopo Segre su una panchina in un parco di Milano. Il gesto, immortalato da alcuni passanti, è stato poi pubblicato su TikTok da un utente e in poche ore ha iniziato a circolare ovunque.
Nel breve filmato – che sta diventando virale – si vede Segre conversare in modo confidenziale con la modella, che a un certo punto gli porge un fiore, scatenando reazioni e domande: scintilla romantica o semplice amicizia? Nessuno dei due ha commentato l’accaduto, ma la scena ha rapidamente attirato l’attenzione dei tifosi rosanero e degli appassionati di gossip.
Chi è Mariana Rodriguez
Classe 1991, venezuelana, Mariana Rodriguez è un volto noto del panorama televisivo italiano. Ha partecipato a programmi come Pechino Express, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello VIP, costruendo una carriera tra moda, TV e social. Oggi conta numerose collaborazioni nel mondo fashion ed è spesso al centro delle cronache mondane.
@paparazzi_secrets Mariana Rodriguez sorpresa mentre regala una rosa al centrocampista del Palermo Jacopo Segre, su una panchina al parco a Milano…gesto romantico o semplice amicizia? • ©️LUCASGRO.EU • #Milano #Paparazzisecrets #celeb #Lucasgro #spotted ♬ suono originale – lucasgro