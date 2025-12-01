Segre e Mariana Rodriguez: la rosa al parco diventa virale su TikTok

Un incontro inatteso che ha subito acceso la curiosità dei social. Mariana Rodriguez, modella e showgirl venezuelana, è stata ripresa mentre regalava una rosa al centrocampista del Palermo Jacopo Segre su una panchina in un parco di Milano. Il gesto, immortalato da alcuni passanti, è stato poi pubblicato su TikTok da un utente e in poche ore ha iniziato a circolare ovunque.

Nel breve filmato – che sta diventando virale – si vede Segre conversare in modo confidenziale con la modella, che a un certo punto gli porge un fiore, scatenando reazioni e domande: scintilla romantica o semplice amicizia? Nessuno dei due ha commentato l’accaduto, ma la scena ha rapidamente attirato l’attenzione dei tifosi rosanero e degli appassionati di gossip.

Chi è Mariana Rodriguez

Classe 1991, venezuelana, Mariana Rodriguez è un volto noto del panorama televisivo italiano. Ha partecipato a programmi come Pechino Express, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello VIP, costruendo una carriera tra moda, TV e social. Oggi conta numerose collaborazioni nel mondo fashion ed è spesso al centro delle cronache mondane.

💥 Il filmato è stato pubblicato su TikTok da un utente e sta già facendo il giro dei social.