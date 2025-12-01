Errore in Milan-Lazio, Di Paolo paga: stop immediato e ritorno in Serie B

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la decisione di richiamare all’OFR il direttore di gara Giuseppe Collu nel convulso finale di Milan-Lazio avrà conseguenze pesanti sul VAR Aleandro Di Paolo. L’episodio incriminato riguarda il presunto tocco di braccio di Strahinja Pavlović, valutato dall’arbitro al monitor dopo la segnalazione arrivata dalla sala VAR di Lissone.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il richiamo è stato considerato “eccessivo e non necessario”, soprattutto perché l’eventuale fallo di Adam Marusic su Pavlović presentava una dinamica da valutare sul campo, non tramite revisione. Collu, infatti, una volta visionate le immagini, ha finito per assegnare il fallo contro la Lazio, decisione che ha alimentato polemiche.

Proprio la ricostruzione del quotidiano milanese evidenzia che in seno all’AIA non sia stato affatto apprezzato il comportamento della squadra VAR: per La Gazzetta dello Sport, Di Paolo avrebbe “quasi indotto in errore” l’arbitro, portandolo a una valutazione non ritenuta corretta dai vertici arbitrali.

Risultato: Di Paolo verrà fermato almeno per due turni, come anticipa ancora La Gazzetta dello Sport, e potrebbe ripartire dalla Serie B una volta terminata la sospensione. Una decisione severa, ma considerata necessaria per ristabilire i parametri di intervento del VAR in episodi di questo tipo.

Il caso continua a far discutere e getta ombre sulla gestione finale del match di San Siro, confermando — conclude La Gazzetta dello Sport — una crescente tensione interna all’AIA sulla corretta applicazione del protocollo.