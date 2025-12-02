Giornale di Sicilia: “Palermo, boom nella ripresa. Quattordici gol dal 46’ in poi”

Come analizzato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, una delle soddisfazioni più grandi per Inzaghi dopo il 5-0 rifilato alla Carrarese è stata rivedere un Palermo battagliero, capace di replicare l’identità feroce mostrata nelle prime giornate di campionato. I rosanero hanno colpito due volte nella prima frazione e poi allungato nella ripresa, mantenendo ritmo e intensità per tutti i novanta minuti, senza concedere mai una reale possibilità di rientro agli avversari.

Secondo quanto evidenziato da Alessandro Arena nelle pagine del Giornale di Sicilia, l’atteggiamento dei secondi tempi rappresenta uno dei tratti distintivi del Palermo 2025/26: 14 dei 21 gol realizzati in campionato sono arrivati dal 46’ in poi. Solo il Modena ha fatto meglio, con 16 reti. Contro Pescara e Carrarese, i rosa hanno mostrato un approccio immediato, risolvendo una criticità dell’annata precedente, quando l’inizio ripresa era spesso sinonimo di difficoltà e gol subiti. Su questo fronte, Inzaghi sembra aver trovato una solidità quasi definitiva.

I numeri lo confermano: come ricordato anche da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nei primi quindici minuti del secondo tempo il Palermo ha segnato sei volte, un dato condiviso solo con Frosinone e Monza. Una sola rete incassata nella stessa fascia temporale, quella di Izzo nel match contro i brianzoli. Nella parte centrale della ripresa sono arrivate due marcature, mentre tra il 76′ e il 90′ i rosanero hanno trovato il gol in cinque occasioni, seconda miglior cifra della Serie B: soltanto il Modena ha fatto meglio, con sei reti. In pieno recupero, infine, il sigillo di Gomes contro il Bari ha chiuso il match e fotografato una squadra capace di rimanere lucida fino all’ultimo pallone.

Un dato curioso è che, pur avendo numeri realizzativi così importanti nei secondi tempi, solo in tre partite il Palermo ha effettivamente migliorato il proprio risultato tra un tempo e l’altro: contro il Bari (da 0-0 a 2-0) e nelle trasferte di Cesena ed Entella (da 1-0 a 1-1 in entrambi i casi). Per il resto, sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la squadra ha mantenuto sostanzialmente continuità, confermando la propria stabilità emotiva e tattica nelle due frazioni di gioco.