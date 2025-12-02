Giornale di Sicilia: «Astoria, futuro ancora senza direzione»

Il Giornale di Sicilia fa il punto sul cinema Astoria: dopo l’acquisto da parte di Dario Mirri nessuna destinazione è stata ancora definita. Il Comune aveva tentato invano l’acquisizione.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, attorno al futuro del cinema Astoria continua a esserci molto rumore per nulla. Almeno per ora, infatti, la destinazione dell’immobile — recentemente acquisito da Dario Mirri e da alcune società, dopo il passo indietro del Comune — resta avvolta nell’incertezza. L’edificio storico di via Magliocco, un simbolo cittadino rimasto al buio dal 2008, non ha ancora un progetto definito per la sua riapertura al pubblico.

Secondo il Giornale di Sicilia, la società rilevata da Mirri e dai partner è la stessa che gestiva l’Astoria, non l’immobile in sé. Una strategia analoga a quella adottata anni fa dall’imprenditore per l’ex centrale Enel dietro il Molo Trapezoidale: una parte degli spazi è stata riconvertita a Ostello, ma la vasta area restante risulta tuttora inutilizzata. Lo stesso rischio potrebbe profilarsi per l’Astoria, una struttura dai soffitti alti e con 750 posti disposti tra platea e galleria, testimonianza preziosa del cinema cittadino.

Il Giornale di Sicilia ricorda come il sindaco Lagalla avesse tentato nuovamente, lo scorso maggio, di acquisire l’Astoria per trasformarlo in auditorium e sala prove per il Teatro Massimo. L’operazione, per la quale erano stati stanziati circa 4 milioni di euro, naufragò però a causa di tensioni interne alla maggioranza, lasciando il progetto in sospeso nonostante l’interesse del primo cittadino.

Il valore storico della sala, inaugurata nel 1953, è incalcolabile. Nelle sue programmazioni sono passati capolavori di Risi, Wilder, Leone e dei grandi maestri del dopoguerra, fino alla prima chiusura nel 1988 e alla riapertura nel 1996. I Mangano — già proprietari dei cinema Fiamma, Golden e King — hanno provato a resistere alla crisi del settore, tra pirateria e streaming sempre più immediato, come ricorda il Giornale di Sicilia, ma alla fine hanno ceduto. Il Fiamma è oggi una palestra e anche l’ex Astoria rischia una sorte analoga: un nuovo sipario che cala sulla cultura cittadina.