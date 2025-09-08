Palermo Futsal Club, disfatta in Coppa: rosanero eliminati

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

Termina al primo turno l’avventura del Palermo Futsal Club in Coppa Italia. La formazione di mister Gentile si arrende a un ottimo Atletico Monreale, che si impone con esperienza e concretezza. Inutili le reti di Lopes e Di Chiara con il risultato finale che vede i padroni di casa avere la meglio sul 8-2.

Primo tempo
Avvio in salita per i rosanero: padroni di casa subito in vantaggio con capitan Cipolla, che apre il piattone e batte Raccampo. L’Atletico raddoppia poco dopo con Passananti, bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo per il tap-in vincente.

Il Palermo reagisce: prima Nicchia impegna Rinicella, poi Lopes con una splendida conclusione trova il gol che riapre i giochi. L’equilibrio sembra ristabilirsi e i rosanero sfiorano il pareggio con Nicchia e Di Chiara, quest’ultimo fermato dal palo. Ma sul più bello, Baucina inventa un siluro che riporta avanti i biancorossi. La squadra di Gentile però non molla e accorcia nuovamente con Di Chiara, ben servito da Cignani, fissando il parziale sul 3-2.

Secondo tempo
La ripresa si apre ancora nel segno dell’Atletico Monreale: Passananti trova Macaluso, che da pochi passi insacca il 4-2. Da lì in avanti blackout totale per il Palermo Futsal Club. I padroni di casa dilagano: Baucina colpisce di tacco, poi vanno a segno in rapida successione Affaticato e Hamici, fino all’autogol rosanero che chiude la partita sull’8-2.

Prossimo appuntamento
Finisce così l’avventura in Coppa Italia dei ragazzi del presidente Pazzaglia, sconfitti complessivamente 11-5 tra andata e ritorno. Primo tempo giocato a buoni ritmi e con diverse occasioni per i rosanero, ma secondo tempo da dimenticare per la squadra di mister Gentile.

Ora la testa è tutta sul campionato di Serie C1: esordio fissato per sabato 13 settembre alle ore 17:00 al Tocha Stadium, in un derby cittadino contro il Palermo C5. Un appuntamento che sa di storia.

Ultimissime

Palermo Futsal Club, disfatta in Coppa: rosanero eliminati

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

Gravina: «Il calcio italiano non è solo Nazionale, ora investiamo su giovani e stadi»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

Gyokeres, ombre sul trasferimento: il caso giudiziario che scuote l’Arsenal

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

Faggiano: «Il trapianto mi ha salvato, ora affronto la vita con più entusiasmo di prima»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

Palermo, l’omaggio a Joshua unisce le curve d’Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025