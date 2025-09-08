RECORD IN SERIE A: è lui il giocatore più giovane a segnare | Altro che Camarda

Golia Bianchi Settembre 8, 2025

Francesco Camarda (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Battuto il record dell’italiano, il gol del giovanissimo vale punti preziosi per la sua squadra ed è già un beniamino dei tifosi. 

Nella storia della Serie A, il record di più giovane esordiente è detenuto dal milanista Francesco Camarda, sceso in campo a 15 anni e 260 giorni. Un altro nome illustre è quello di Amedeo Amadei, che segnò il suo primo gol a soli 15 anni, 9 mesi e 5 giorni.

Nel campionato appena concluso, invece, spiccano i nomi di Honest Ahanor del Genoa, che ha debuttato a 16 anni, 7 mesi e 5 giorni, e Thomas Campaniello dell’Empoli a 16 anni, 11 mesi e 25 giorni. Il terzo più giovane è Mattia Liberali del Milan a 17 anni, 8 mesi e 9 giorni.

A livello europeo, il calcio ha visto emergere altri giovanissimi talenti. Lamine Yamal del Barcellona detiene diversi record impressionanti. A soli 16 anni ha esordito e segnato con la nazionale spagnola, diventando il più giovane marcatore della sua storia.

Ma il record più significativo di Yamal è arrivato agli Europei. Lì, ha stabilito il primato di più giovane calciatore a segnare in una fase finale del torneo, realizzando una rete all’età di 16 anni, 11 mesi e 26 giorni. Con questo exploit, ha superato il precedente record di Johan Vonlanthen che durava da 20 anni.

Il talento Camarda

Francesco Camarda è un giovane talento del calcio italiano, noto per i suoi numeri eccezionali nelle giovanili del Milan, dove, in nelle ultime stagioni, ha segnato 483 gol in 87 partite, con una media di 5,5 gol a partita. Le sue caratteristiche principali sono tiro potente, dribbling efficace e ottima fisicità.

Camarda ha esordito in Serie A con il Milan a poco più di 15 anni, diventando il più giovane debuttante nella storia del campionato. Il suo primo gol ufficiale tra i professionisti con la maglia rossonera lo ha segnato l’anno scorso con la seconda squadra, il Milan Futuro, in una gara di Coppa Italia di Serie C. Nell’attuale stagione, è passato in prestito al Lecce per un anno e cerca il primo gol in Serie A.

Rio Ngumoha (BBC.com) Ilovepalermocalcio

Record per i Reds

Nel match disputato a St James’ Park, il Liverpool ha assistito all’esordio da sogno di un giovanissimo talento. Al 96° minuto, sul risultato di 1-1, l’attaccante classe 2008 Rio Ngumoha è entrato in campo e, con un tocco di palla, ha segnato il gol del 2-1, regalando una vittoria fondamentale al Liverpool.

Con i suoi 16 anni e 361 giorni, Ngumoha non è solo diventato il più giovane marcatore della storia del Liverpool, ma è anche salito al quarto posto tra i più giovani a segnare in Premier League. Davanti a lui, restano solo James Vaughan, James Milner e Wayne Rooney. Un record che sottolinea le aspettative nei confronti di un ragazzo che potrebbe scrivere la storia dei Reds.

