Sampdoria, Donati sotto pressione

GENOVA – La posizione di Massimo Donati alla guida della Sampdoria resta al momento confermata, ma la situazione non è priva di ombre. Come riportato da La Repubblica, il tecnico blucerchiato può contare sul sostegno di Nathan Walker, rappresentante degli azionisti, che lo ha fortemente voluto e intende concedergli il tempo necessario per crescere e lavorare.

Tuttavia, i numeri non sono incoraggianti: tre sconfitte consecutive nelle prime tre uscite ufficiali hanno acceso il campanello d’allarme. «I risultati sono un giudice incorruttibile», scrive il quotidiano, e se il trend da retrocessione dovesse proseguire, sarà inevitabile aprire una riflessione sul futuro dell’allenatore.

Per Donati, ex centrocampista tra le altre di Palermo e Celtic, servono risposte immediate e marcate. Un’inversione di rotta già dai prossimi impegni potrebbe blindarne la panchina, altrimenti il margine di tolleranza rischia di ridursi in fretta.