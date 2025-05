Palermo-Frosinone, Ceccaroni resta ai box. La prevendita a rilento

La preparazione del Palermo in vista della delicata sfida di venerdì sera contro il Frosinone, penultimo appuntamento del campionato di Serie B, è entrata nel vivo. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno lavorato ieri divisi in due gruppi, concentrandosi su esercitazioni tattiche sia per la fase offensiva sia per quella difensiva. La sessione si è conclusa con una partitella su campo ridotto.

In vista del match del “Barbera”, si fa sempre più improbabile il recupero di Pietro Ceccaroni, che aveva abbandonato il campo lo scorso primo maggio contro il Südtirol a causa di un trauma distorsivo alla spalla destra. Il difensore resta ai box, e al suo posto è attesa la conferma di Dimitrios Nikolaou, unico centrale mancino a disposizione di mister Dionisi.

Vendita biglietti a rilento

Intanto, come segnalato ancora da Radicini per il Giornale di Sicilia, prosegue senza particolare entusiasmo la vendita dei biglietti per assistere alla gara. Nessun boom, nonostante la posta in palio. I prezzi restano invariati: 21 euro per la curva, 27 per la gradinata, 45 per la tribuna.

Una sfida fondamentale per tenere vive le speranze playoff, ma che, almeno per il momento, non sembra scaldare l’intera piazza.