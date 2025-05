Palermo-Frosinone 2-0. I “Top e Flop” del match

Il Palermo conquista i playoff ma perde il sostegno e la passione dei suoi tifosi. Tra i fischi e i cori di contestazione dello stadio “Renzo Barbera”, i rosanero vincono 2 a 0 contro il Frosinone e scongiurano l’ipotesi di non partecipare clamorosamente agli spareggi. La doppietta di capitan Matteo Brunori, più la gran parata di Audero su Pecorino, permettono ai siciliani di tagliare un traguardo che, ad inizio stagione, sembrava il minimo.

Tuttavia, il Palermo dovrà comunque vincere contro la Carrarese (da stasera salva) per difendere la settima posizione dall’assalto del Cesena, e allo stesso tempo sperare in un passo falso di Catanzaro e Juve Stabia per piazzarsi tra il sesto e il quinto posto, in modo da giocare il primo turno dei playoff in casa e con due risultati a favore.

Chissà se, strada facendo, i ragazzi di Alessio Dionisi – nel mirino della contestazione insieme a Gardini – riusciranno a riportare il calore dei tifosi dalla propria parte: contare sul dodicesimo uomo in campo permetterebbe di avere qualche arma in più per credere a un’impresa che salverebbe la stagione.

Di seguito “I top e flop” del match targati Ilovepalermocalcio.com:

I TOP

BRUNORI – Porta avanti il Palermo in un momento in cui il match è molto bloccato, indirizzando la palla all’angolino dove Cerofolini non può arrivare. Nella ripresa, sull’assist di Gomes, è cinico a realizzare una doppietta impreziosita dal suo spirito di sacrificio. Partita da vero capitano.

AUDERO – Non viene quasi mai coinvolto ma si fa trovare prontissimo sulla conclusione di Pecorino che avrebbe riaperto la gara. Un intervento importante quanto decisivo.

DI FRANCESCO – Oltre a fornire l’assist a Brunori, mette in difficoltà la difesa avversaria grazie alla sua vivacità.

I FLOP

POHJANPALO – Viene poco servito dai compagni e non ha modo di giocare palloni puliti per provare a lasciare il segno come nelle partite precedenti. Una serata no che, sicuramente, non compromette il suo rendimento dal suo arrivo in rosanero.

