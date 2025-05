Palermo-Frosinone, Osti: «Dionisi contestato ma ha lavorato in condizioni difficili»

Nel post-gara di Palermo-Frosinone, il direttore sportivo Carlo Osti è tornato a parlare anche della posizione dell’allenatore Alessio Dionisi, finito nel mirino della tifoseria rosanero nelle ultime settimane. La vittoria e la qualificazione matematica ai playoff non cancellano le tensioni, ma rappresentano un punto di partenza per ricompattare l’ambiente.

«Da un po’ di tempo c’è una contestazione nei confronti del mister – ha ammesso Osti –. Io però sono contento di come ha lavorato, perché non è affatto facile allenare in certe condizioni. A Torretta ci alleniamo in un piccolo paradiso, ma quando si gioca qui, al Barbera, non è facile gestire la pressione».

Il dirigente ha poi raccontato l’immediato post-partita all’interno dello spogliatoio: «Di solito, dopo una vittoria, ci si abbraccia. Preferisco non parlare troppo a caldo. Gardini? Se vorrà, parlerò con lui. Questa sera è giusto essere contenti, perché abbiamo raggiunto il risultato minimo. Ma ora questo deve essere uno stimolo per lavorare ancora di più».

Infine, uno sguardo proiettato verso il futuro prossimo: «Ci giocheremo le nostre chance nei playoff nel modo migliore possibile».