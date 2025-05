Palermo-Frosinone, Osti: «Complimenti alla squadra. Vasic? Un professionista, non merita questo trattamento»

Dopo la vittoria del Palermo per 2-0 sul Frosinone, che ha sancito la matematica qualificazione ai playoff, è intervenuto in conferenza stampa il direttore sportivo rosanero Carlo Osti. Il dirigente ha commentato la prestazione della squadra, il clima di contestazione sugli spalti e difeso pubblicamente il centrocampista Vasic, bersaglio di parte della tifoseria.

«Vorrei partire parlando della squadra – ha esordito Osti –. I ragazzi sono rimasti concentrati per tutti i 95 minuti e, rispetto alle ultime tre partite giocate in casa, si è vista una tenuta mentale superiore. Faccio i complimenti ai giocatori e al mister Dionisi: abbiamo raggiunto il traguardo minimo della stagione».

Sul clima pesante vissuto al Renzo Barbera, Osti ha ammesso: «Conosciamo le nostre responsabilità. Mi auguro che già dalla prossima partita e nei playoff la squadra riesca a riportare dalla sua parte il pubblico. Sono convinto che se continueremo a fare prestazioni convincenti, il tifo ci seguirà. I conti li faremo alla fine».

Non è mancata una riflessione sul trattamento riservato a Vasic: «Mi dispiace per l’accanimento che ho visto nei suoi confronti. È un professionista esemplare, si allena sempre bene e non credo meriti quanto accaduto oggi».

Una presa di posizione chiara, quella del direttore sportivo, che prova a ricompattare l’ambiente in vista del rush finale di stagione.