Palermo-Frosinone, Bianco: «Sconfitta amara. I rosa col Barbera contro hanno tirato fuori tutto»

Il tecnico del Frosinone Paolo Bianco ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida persa 2-0 contro il Palermo al Renzo Barbera. Una sconfitta che complica la classifica dei ciociari, ora virtualmente ai playout, ma il tecnico ha invitato tutti a guardare avanti con fiducia.

«Sul loro primo gol siamo stati ingenui – ha ammesso Bianco – ma nell’arco della gara la squadra ha fatto una buona partita. Abbiamo inquadrato la porta e ci hanno annullato il gol per un fuorigioco millimetrico e per un fallo sul portiere».

Sul piano mentale, l’allenatore ha sottolineato: «Non sono felici i giocatori, gli abbiamo subito detto di alzare la testa. In base alla prossima partita faremo le nostre valutazioni con la speranza di giocare, almeno, i playout».

In vista dell’ultima giornata di campionato, Bianco è stato chiaro: «Oggi siamo virtualmente ai playout e se ci saranno, li affronteremo al massimo e con tutta la voglia di rimanere in questa categoria».

Poi un focus sulla prestazione individuale di Pecorino, scelto come prima punta: «Ha fatto la sua miglior partita da quando sono qui. Ha avuto una grande occasione per segnare e si è mosso molto bene».

Infine, un’osservazione sul contesto ambientale del Barbera: «Il Palermo oggi giocava davanti al proprio pubblico ma lo aveva contro. Eppure i giocatori rosanero hanno tirato fuori tutto. Noi, invece, abbiamo creato più del Palermo ma nel primo tempo, pur entrando spesso in area, non siamo riusciti a trovare il tiro giusto per andare in vantaggio. Dobbiamo ripartire con fiducia: questa è una squadra che sta bene e lo ha dimostrato».