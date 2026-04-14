Il Resto del Carlino: “Palermo-Cesena, via alla prevendita: attesa per le decisioni sui tifosi ospiti”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (52)

CESENA – È partita ieri la prevendita dei biglietti per la sfida tra Palermo e Cesena, ma resta ancora da chiarire la posizione dei tifosi bianconeri. Come riporta Il Resto del Carlino, la vendita è attualmente attiva solo per i sostenitori locali, mentre per gli ospiti bisognerà attendere le decisioni ufficiali.

Secondo quanto evidenzia Il Resto del Carlino, sarà la riunione del Gos in programma domani a stabilire le modalità di accesso per i tifosi del Cesena. Le indicazioni definitive sulla prevendita, infatti, non arriveranno prima del pomeriggio.


L’orientamento, come sottolinea Il Resto del Carlino, sembra essere quello di non imporre l’obbligo della Fidelity Card. Tuttavia, potrebbero esserci limitazioni per i residenti nella provincia di Forlì-Cesena, con la possibilità di acquistare biglietti esclusivamente nel settore ospiti.

Una situazione ancora in evoluzione, dunque, che tiene in attesa i tifosi romagnoli in vista di una trasferta delicata e importante per il finale di stagione. Come ribadisce Il Resto del Carlino, tutto dipenderà dalle decisioni che verranno prese nelle prossime ore dalle autorità competenti.

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