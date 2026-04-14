Il Resto del Carlino: “Cesena, ritmo alto verso Palermo: Cole ritrova Castrovilli”

CESENA – Prosegue senza sosta la preparazione del Cesena in vista della trasferta di Palermo. Come riporta Il Resto del Carlino, i bianconeri hanno sostenuto ieri un nuovo allenamento mattutino, seguendo il programma impostato da Ashley Cole per arrivare al meglio alla sfida di sabato.

Secondo quanto evidenzia Il Resto del Carlino, la squadra tornerà in campo anche questa mattina, prima di osservare un giorno di riposo. Il lavoro riprenderà poi giovedì con una seduta mattutina, mentre venerdì è prevista la rifinitura prima della partenza in aereo da Forlì verso Palermo.





Buone notizie arrivano dall’infermeria. Il Resto del Carlino sottolinea come Cole possa contare sull’intero gruppo a disposizione, compreso Castrovilli, rientrato a pieno regime e candidato a una convocazione per la trasferta siciliana.

La gara è in programma sabato alle 17.15 e rappresenta un passaggio fondamentale per il Cesena, chiamato a difendere la propria posizione in zona playoff. Come ribadisce Il Resto del Carlino, la squadra si prepara con intensità e fiducia per affrontare una delle sfide più delicate del finale di stagione.