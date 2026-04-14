Giornale di Sicilia: “Palermo, dal cambio alla ricandidatura. Rui Modesto si scalda”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (55) rui modesto

PALERMO – Rui Modesto può diventare l’arma in più nel finale di stagione del Palermo, ma dovrà trovare equilibrio tra qualità e controllo. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’esterno angolano ha alternato giocate interessanti a eccessi di foga nelle sue prime apparizioni in rosanero.

Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea come, nonostante qualche sbavatura, Inzaghi non abbia mai smesso di credere in lui. Anzi, contro il Cesena il numero 18 potrebbe partire dal primo minuto, confermando la fiducia del tecnico nelle sue qualità.


Nelle gerarchie attuali, come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Modesto è considerato un elemento prezioso per la sua duttilità. Può adattarsi sia al 3-5-2 che al 4-2-3-1, offrendo una soluzione diversa rispetto agli altri esterni. Inizialmente questo ruolo era stato pensato per Gyasi, ma le prestazioni poco incisive dell’ex Empoli hanno portato a una riduzione del suo impiego.

Dal punto di vista offensivo, Modesto ha già dato segnali incoraggianti. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia come sia andato vicino al gol in due occasioni, contro Padova e Frosinone, mostrando personalità nella spinta e nei cross.

Il nodo resta quello disciplinare. Come rimarca Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Modesto ha già collezionato due ammonizioni e un’espulsione, frutto di interventi irruenti più che cattivi. Un aspetto su cui dovrà lavorare per diventare un titolare affidabile.

Nonostante ciò, la sostituzione all’intervallo contro il Frosinone non rappresenta una bocciatura. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia spiega come la scelta fosse legata a esigenze tattiche, e tutto lascia pensare a un suo ritorno nell’undici iniziale contro il Cesena, anche per via dell’assenza di Peda.

La sua presenza può cambiare gli equilibri. Con Modesto, infatti, il Palermo guadagna spinta sulla corsia destra, bilanciando quella già garantita a sinistra da Ceccaroni e Augello. Un fattore chiave, visto che nelle ultime gare i rosanero hanno costruito gran parte delle occasioni proprio sul lato mancino.

L’obiettivo di Inzaghi è chiaro: rendere il Palermo più pericoloso su entrambe le fasce. E, come conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Modesto può essere la chiave per ritrovare equilibrio e incisività nel momento più importante della stagione.

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