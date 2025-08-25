Palermo, euforia rosanero: il claim adesso è «Araciu»

Tutto bello, tutto perfetto. Come una festa preparata nei minimi dettagli. La vittoria del Palermo contro la Reggiana ha prodotto una cascata di effetti positivi che potrebbe segnare l’inizio di una stagione molto diversa rispetto alla precedente, quando due sconfitte iniziali condizionarono a lungo il cammino rosanero.

Il successo, come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, ha rafforzato l’autostima del gruppo e dato nuove certezze a Inzaghi, dopo i segnali incoraggianti già visti in Coppa Italia a Cremona. Ha nutrito l’entusiasmo dei tifosi, già alle stelle, e lanciato un messaggio chiaro alle avversarie: il Palermo c’è e sembra attrezzato per restare in corsa fino in fondo per la promozione. A patto, però, di non esaltarsi troppo.

Il richiamo alla prudenza non è casuale. Se lo slogan della campagna abbonamenti è stato «amunì», dopo la vittoria con la Reggiana la parola giusta sembra essere «araciu». Nel mare di entusiasmo che si respira in città, il rischio di perdere l’equilibrio è alto: in molti già parlano di Serie A come traguardo certo, ma sarebbe follia.

Come scrive Butera sul Giornale di Sicilia, la partita contro la Reggiana ha ricordato che la promozione andrà conquistata con i denti, senza mai perdere l’umiltà che ha contraddistinto il nuovo corso rosanero. Inzaghi stesso ha messo i puntini sulle “i” al termine della gara: «Sono contento ma la strada sarà lunga, tortuosa e difficile». Un invito alla calma, al realismo, all’“araciu” appunto.

Il Palermo è forte, ha personalità e un allenatore che rappresenta garanzia ed entusiasmo. Ma la storia, quella vera, è ancora tutta da scrivere. E il primo a saperlo è proprio Superpippo.