Giornale di Sicilia: “Palermo, Magnani verso la Reggiana. Il club valuta rinforzi a centrocampo”

Gli ultimi giorni di mercato del Palermo ruotano sempre di più attorno alla figura di Magnani. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il difensore è stato avvistato sabato sera sugli spalti del Barbera durante la gara dei rosanero, un dettaglio che conferma il legame con il gruppo e l’ambiente, nonostante il suo futuro appaia destinato a proseguire lontano dalla Sicilia.

Magnani, fermato nelle scorse settimane da motivi familiari che lo hanno tenuto lontano dal campo, sembra vicino a un trasferimento in prestito alla Reggiana, proprio l’avversario affrontato dal Palermo due giorni fa in campionato. Per i granata sarebbe un innesto di esperienza e affidabilità, utile a garantire solidità al reparto difensivo.

Sul fronte rosanero, invece, non si percepisce l’urgenza di intervenire in difesa. Secondo quanto scrive Radicini sul Giornale di Sicilia, le prestazioni convincenti di Peda e Diakité hanno rassicurato lo staff tecnico: entrambi hanno mostrato crescita, maturità tattica e capacità di reggere la pressione, qualità che li rendono alternative concrete e affidabili.

La dirigenza, alla luce di queste considerazioni, potrebbe concentrare gli sforzi su altri reparti. In particolare, l’idea è quella di inserire in organico un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a quelle già presenti, possibilmente un under in grado di portare freschezza, dinamismo e nuove soluzioni alla mediana.