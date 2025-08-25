Giornale di Sicilia: “Palermo, Magnani verso la Reggiana. Il club valuta rinforzi a centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2025

Gli ultimi giorni di mercato del Palermo ruotano sempre di più attorno alla figura di Magnani. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il difensore è stato avvistato sabato sera sugli spalti del Barbera durante la gara dei rosanero, un dettaglio che conferma il legame con il gruppo e l’ambiente, nonostante il suo futuro appaia destinato a proseguire lontano dalla Sicilia.

Magnani, fermato nelle scorse settimane da motivi familiari che lo hanno tenuto lontano dal campo, sembra vicino a un trasferimento in prestito alla Reggiana, proprio l’avversario affrontato dal Palermo due giorni fa in campionato. Per i granata sarebbe un innesto di esperienza e affidabilità, utile a garantire solidità al reparto difensivo.

Sul fronte rosanero, invece, non si percepisce l’urgenza di intervenire in difesa. Secondo quanto scrive Radicini sul Giornale di Sicilia, le prestazioni convincenti di Peda e Diakité hanno rassicurato lo staff tecnico: entrambi hanno mostrato crescita, maturità tattica e capacità di reggere la pressione, qualità che li rendono alternative concrete e affidabili.

La dirigenza, alla luce di queste considerazioni, potrebbe concentrare gli sforzi su altri reparti. In particolare, l’idea è quella di inserire in organico un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a quelle già presenti, possibilmente un under in grado di portare freschezza, dinamismo e nuove soluzioni alla mediana.

