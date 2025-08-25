Giornale di Sicilia: “È tutto un altro Pierozzi «Col tecnico gran feeling»”

L’inizio che non ti aspetti, quello che regala l’approccio ideale a una stagione che il Palermo vuole vivere da protagonista. Nicolò Pierozzi è stato l’uomo copertina della vittoria contro la Reggiana: prestazione totale, tra difesa e attacco, come un esterno di categoria deve garantire in una squadra che ambisce al vertice.

Sin dalle prime battute, scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Pierozzi ha messo in difficoltà Marras con le sue accelerazioni, incursioni continue e cross precisi per gli attaccanti. Dopo appena 8 minuti aveva già confezionato l’assist per Brunori, poi annullato per fuorigioco millimetrico. Ma la sua spinta costante è stata decisiva per il gioco dei rosanero, spesso chiamato in causa dai compagni con cambi di fronte da sinistra a destra.

Il premio più grande è arrivato al 38’, quando il suo cross perfetto ha trovato la testata vincente di Pohjanpalo per l’1-0. Ma non era che l’inizio: numeri alla mano, Pierozzi ha chiuso con 18 passaggi positivi, 3 cross (uno vincente), 3 occasioni create, 4 palloni recuperati, 9 duelli vinti e un gol, quello del definitivo 2-1 dopo un elegante scambio con Segre.

Un esterno rigenerato da Inzaghi, che lo conosce bene dai tempi della Reggina: «Ho rivisto il giocatore che avevo allenato a Reggio Calabria. Non ho mai messo in dubbio il suo valore. Sono contento per lui e per Ranocchia, erano quelli sotto osservazione da parte di tutti» ha sottolineato il tecnico.

Lo stesso Pierozzi, a fine gara, ha ammesso: «Forse la mia migliore prestazione da quando sono qui. Con Inzaghi ci conosciamo bene, so quali sono le sue richieste e lui è consapevole di quello che posso dargli. La fiducia è importante perché ti aiuta nella prestazione». Poi la dedica speciale: «La vittoria è per Magnani, era con noi ed è stata una bella sorpresa. Spero di riaverlo presto, ma prima di tutto conta la serenità familiare».

Un nuovo Palermo, anche perché c’è un nuovo Pierozzi.