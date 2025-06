Palermo, entusiasmo da Serie A: al Radio Italia Live svelata la nuova maglia 2025/2026. Inzaghi: «Un pubblico così merita che la maglia venga sudata»

PALERMO – Una serata da ricordare. Il Foro Italico di Palermo si è trasformato in un’autentica bolgia rosanero in occasione del Radio Italia Live, durante il quale è stata ufficialmente svelata la nuova maglia Home del Palermo FC per la stagione 2025/2026, firmata Puma.

Sul palco, tra gli applausi e l’entusiasmo di migliaia di tifosi, hanno fatto il loro ingresso il presidente Dario Mirri, il capitano Matteo Brunori e il nuovo allenatore Filippo Inzaghi, accolti da cori, selfie e ovazioni.

A fare da cornice, la presentazione del kit ufficiale che accompagnerà i rosanero nel prossimo campionato di Serie B, in un clima di rinascita e grandi aspettative. Il design della nuova maglia, elegante e simbolico, ha subito conquistato i tifosi presenti, diventando il simbolo tangibile di una nuova stagione carica di ambizioni.

L’intervento di Filippo Inzaghi, alla sua prima vera uscita pubblica da tecnico del Palermo, ha infiammato il pubblico:

«Sono sicuro che i nostri giocatori suderanno la nuova maglia perché un pubblico così si merita che questa maglia venga sudata» – ha dichiarato dal palco tra gli applausi.

Parole semplici, ma che hanno toccato il cuore della piazza e alimentato l’entusiasmo di un’intera città.

Matteo Brunori, simbolo della squadra e uomo immagine di questa nuova fase, si è concesso al classico selfie con il mister davanti a una marea di smartphone, proprio sotto il palco, diventato subito virale.

La nuova maglia Puma Home Kit 25/26 è stata lanciata anche sui social ufficiali con una foto esclusiva che immortala il tecnico e il capitano insieme: un’immagine-simbolo dell’unità tra squadra, società e tifosi.

Il Palermo si presenta al via della stagione con rinnovato entusiasmo, una guida carismatica in panchina e la ferma volontà di riportare i rosanero dove meritano.

Ora la parola passa al campo, con una certezza: la città è pronta. E lo ha dimostrato, ancora una volta.