Giornale di Sicilia: “Palermo, un tris in trasferta non si vedeva da aprile”

Un exploit destinato a restare nella memoria. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il 3-1 ottenuto dal Palermo sul campo dell’Empoli interrompe un digiuno esterno che durava da oltre due mesi — l’ultimo successo lontano dal Barbera risaliva al 4 ottobre sullo Spezia — e certifica il grande momento di forma dei rosanero, capaci di dare continuità alle roboanti cinquine contro Pescara e Carrarese.

Quello del Castellani è solo il terzo tris esterno dell’anno solare. Ancora più significativo: è il primo della gestione Inzaghi. Come ricorda Alessandro Arena nelle colonne del Giornale di Sicilia, l’ultimo Palermo da tre gol in trasferta risaliva ai tempi di Dionisi, che aveva firmato due 3-0 lontano da casa contro Cosenza e Catanzaro. Con Superpippo, prima di Empoli, la squadra non era mai andata oltre le due reti (contro Südtirol e Spezia).

Il tris in Toscana è arrivato dopo le battute d’arresto contro Catanzaro e Juve Stabia e dopo l’1-1 con l’Entella, condizionato da un errore difensivo degli avversari che aveva permesso a Pohjanpalo di segnare. Al Castellani si è visto un Palermo organizzato, affamato, feroce nei primi minuti: due reti in 17’, un evento che non si verificava in trasferta dal marzo 2024 contro il Brescia. La porta non è rimasta inviolata, nonostante i miracoli di Joronen, ma la macchia è minima rispetto a una prestazione maiuscola.

La vittoria è anche il primo colpo pieno in trasferta dell’era City Football Group dopo i tentativi infruttuosi con Pisa e Carrarese. Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il successo interrompe una striscia negativa che accompagnava i rosanero da tre stagioni: nessuna vittoria fuori casa nei mesi di novembre, dicembre e gennaio dal 2023/24 in poi. E in passato i punti sfumati erano stati clamorosi: dal 3-3 subito in rimonta a Parma dopo essere stati avanti 1-3 nel recupero, al pari oltre il 90’ contro il Como per un rigore causato da Marconi.

Questa volta Inzaghi ha invertito la rotta. Alla prima trasferta di dicembre è arrivato il bottino pieno, laddove Corini e Dionisi avevano fallito. E adesso, con Avellino e Mantova nel mirino per chiudere il girone d’andata, i presupposti per regalare nuovi risultati di prestigio ai tifosi non mancano affatto. Come ribadito da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, il Palermo ha riaperto la strada: ora deve solo continuare a percorrerla.