Giornale di Sicilia: “Inzaghi ha ingranato la marcia. Scatta l’operazione risalita”

Fermi tutti: il Palermo ha finalmente ingranato. Come ricostruisce Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la vittoria di Empoli ha dato vigore a una squadra che faticava a trovare continuità, alternando acuti fragorosi — come quelli contro Pescara e Carrarese — a cadute inattese che rischiavano di trasformare quei successi in episodi isolati. Inzaghi ha invece ricomposto i pezzi, avviando una vera e propria «operazione risalita».

L’inizio della ripartenza, sottolinea Salvatore Orifici nelle pagine del Giornale di Sicilia, coincide simbolicamente con l’1 novembre, data del 125º anniversario del club, celebrato con la vittoria contro il Pescara. Da quel momento il Palermo ha raccolto 10 punti in 5 gare: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Un bottino migliorabile, sì, ma decisivo per invertire un trend che stava piegando in direzione negativa.

Analizzando il rendimento recente, come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero risultano la terza migliore squadra di Serie B nelle ultime cinque gare, dietro soltanto a Frosinone (13 punti) e Monza (11). Pohjanpalo e compagni hanno così rosicchiato terreno alle rivali: al Modena, per esempio, hanno guadagnato 5 punti, agganciandolo a quota 26; al Cesena ne hanno recuperati 3 nell’ultimo segmento.

Stringendo lo sguardo alle ultime tre giornate, aggiunge Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, il Palermo ha fatto persino meglio del Monza: 7 punti contro 5. Un segnale forte, che trasforma la sfida di venerdì contro la Sampdoria in un’occasione da non sprecare per consolidarsi nelle zone che valgono la promozione diretta.

Il ferro è caldo. E il Palermo, adesso, deve batterlo.