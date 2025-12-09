Parte la raccolta fondi per Schillaci: «Organizziamoci per la statua a Totò»

Palermo è fatta di sogni. Di quelli che nascono nei quartieri, crescono sui muri e prendono forma grazie alla forza della comunità. Come ricorda Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, dopo il murale “Yume” dedicato a Totò Schillaci, icona di riscatto e orgoglio cittadino, la città si prepara a un nuovo omaggio: una statua in bronzo che celebri per sempre l’eroe di Italia ’90.

A lanciare il progetto è ancora una volta la Fondazione Made in Sicily Ets, guidata da Giovanni Callea e Davide Morici, che giovedì alle 18.30, da Millesuoli in via Francesco Paolo Di Blasi 19, presenteranno ufficialmente la campagna di raccolta fondi per la realizzazione dell’opera. Come spiega Salvatore Matranga nel Giornale di Sicilia, l’obiettivo è ambizioso: 100 mila euro, da ottenere attraverso il contributo di cittadini, tifosi e appassionati.

«Vogliamo che la statua sia un’opera condivisa — afferma Callea —, nata dai piccoli contributi di molti». Una celebrazione costruita passo dopo passo, gesto dopo gesto. La serata di presentazione, ricca di testimonianze, ricorderà anche tre storie siciliane che incarnano la rinascita dell’isola: quella dei due amici che da un e-commerce del vino hanno creato un ristorante; quella dei 40 agricoltori liberati dal controllo mafioso che oggi guidano la cooperativa Sicily Food Belice Valley; e quella di Rosolino Palazzolo, giovane produttore di caffè biologico con il suo “Orto di Rosolino”.

Durante l’evento si potranno degustare oli e prodotti tropicali siciliani, in una cornice che — sottolinea ancora Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia — racconta una Palermo concreta, che sogna in grande e che trova nella memoria di Schillaci un simbolo eterno di appartenenza e speranza.

Un progetto che, come ribadisce Salvatore Matranga per il Giornale di Sicilia, vuole essere più di un omaggio sportivo: è un atto collettivo di identità e orgoglio.