Palermo, emergenza in difesa: Ceccaroni titolare, Le Douaron dal 1’?

Il Palermo si prepara alla sfida playoff con la Juve Stabia con qualche nodo da sciogliere, soprattutto in difesa. Come riportato da Paolo Vannini su Corriere dello Sport, il tecnico Alessio Dionisi dovrà fare a meno di Magnani, che non recupera e sarà fuori dai convocati.

In un reparto già privo di Nikolaou, sarà Ceccaroni a prendere il posto nel terzetto difensivo titolare, nonostante sia appena rientrato dall’infortunio. Una scelta quasi obbligata che evidenzia lo stato d’emergenza in retroguardia.

A centrocampo confermati Gomes e Blin, mentre a sinistra resta aperto il ballottaggio tra Lund e Di Francesco, con quest’ultimo in leggero vantaggio se Dionisi opterà per una soluzione più offensiva.

In attacco si va verso la conferma di Le Douaron dal 1’, mentre Segre potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina, pronto a subentrare a gara in corso.