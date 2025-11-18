Palermo, doppia seduta in vista della Virtus Entella: il report
Il Palermo continua a preparare la prossima sfida esterna contro la Virtus Entella con una doppia seduta di allenamento, come comunicato attraverso il sito ufficiale del club rosanero.
In mattinata, la squadra ha svolto un lavoro combinato tra palestra e campo: esercizi di forza seguiti da sessioni specifiche suddivise per reparti, utili a rifinire i meccanismi tattici in vista del match.
Nel pomeriggio, dopo un riscaldamento caratterizzato dai consueti torelli, il gruppo guidato da Filippo Inzaghi ha sostenuto una partitella con le sponde, utile per aumentare intensità, velocità di pensiero e qualità nel palleggio.
Il Palermo prosegue così la propria marcia di avvicinamento alla gara, puntando a mantenere alta la concentrazione e migliorare ulteriormente la condizione in un momento cruciale della stagione.