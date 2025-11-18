Palermo, doppia seduta in vista della Virtus Entella: il report

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2025

Il Palermo continua a preparare la prossima sfida esterna contro la Virtus Entella con una doppia seduta di allenamento, come comunicato attraverso il sito ufficiale del club rosanero.

In mattinata, la squadra ha svolto un lavoro combinato tra palestra e campo: esercizi di forza seguiti da sessioni specifiche suddivise per reparti, utili a rifinire i meccanismi tattici in vista del match.

Nel pomeriggio, dopo un riscaldamento caratterizzato dai consueti torelli, il gruppo guidato da Filippo Inzaghi ha sostenuto una partitella con le sponde, utile per aumentare intensità, velocità di pensiero e qualità nel palleggio.

Il Palermo prosegue così la propria marcia di avvicinamento alla gara, puntando a mantenere alta la concentrazione e migliorare ulteriormente la condizione in un momento cruciale della stagione.

Ultimissime

De Siervo: «La Champions ha tolto popolarità alla Serie A. La mediocrità latente tocca anche la Nazionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2025

Spezia, UFFICIALE: Luca Vignali rinnova fino al 2027

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2025

Palermo, doppia seduta in vista della Virtus Entella: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2025

Castagnetti ridisegna le gerarchie del campionato: «In Serie B le griglie dopo dieci partite non valgono più»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2025

Opposizione contro la giunta Lagalla: «Sul Barbera concessione irregolare e atto a rischio annullamento»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2025