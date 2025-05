Palermo, difesa obbligata: Dionisi si affida a Diakité, Baniya e Ceccaroni

Emergenza difensiva per il Palermo in vista della delicatissima sfida playoff contro la Juve Stabia. Come riportato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, il tecnico Alessio Dionisi dovrà fare a meno sia dello squalificato Nikolaou che di Magnani, il quale non ha recuperato dall’elongazione alla gamba sinistra.

A disposizione ci sono soltanto tre centrali di ruolo: Diakité, Baniya e Ceccaroni, quest’ultimo rientrato in campo nel secondo tempo della gara contro la Carrarese e pronto ora a partire titolare.

Centrocampo con Blin e Gomes, dubbi sulla trequarti

Buone notizie a centrocampo, dove torna Jacques Blin, che ha scontato un turno di squalifica. Il francese è pronto a riprendersi una maglia da titolare accanto a Gomes, rimasto in panchina martedì scorso. Sulle corsie esterne conferme per Lund a sinistra e Pierozzi a destra, quest’ultimo favorito per tornare nell’undici iniziale.

In attacco, conferme per Pohjanpalo al centro e Brunori a supporto. Per completare il tridente offensivo, ballottaggio aperto tra Segre (in vantaggio) e Verre, mentre l’esperimento Insigne non ha convinto. Le Douaron, autore del gol del pareggio contro la Carrarese, scalpita e potrebbe essere la carta da giocarsi a gara in corso.