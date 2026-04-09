Corriere dello Sport: “Palermo, la difesa sfida il super attacco del Frosinone”

Sfida nella sfida allo “Stirpe”. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Frosinone-Palermo non sarà soltanto uno scontro diretto per la promozione, ma anche un confronto tra due identità opposte: la miglior difesa contro uno degli attacchi più prolifici del campionato.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, per la squadra di Inzaghi si tratta di un vero e proprio esame di maturità. I rosanero dovranno fronteggiare un Frosinone capace di segnare con continuità impressionante: secondo miglior attacco della Serie B con 64 gol e una striscia aperta di 25 partite consecutive a segno, con almeno due reti realizzate nelle ultime dieci gare.





Ma il Palermo arriva all’appuntamento con le armi giuste. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la squadra di Inzaghi può contare su una solidità difensiva che rappresenta il vero punto di forza del gruppo. I numeri parlano chiaro: 27 gol subiti e sedici clean sheet stagionali, con gli ultimi due arrivati consecutivamente contro Padova e Avellino.

Un vero e proprio bunker, evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, che ha riportato il Palermo in vetta – insieme al Monza – alla classifica delle migliori difese del campionato. Una base solida su cui costruire le ambizioni in questo finale di stagione.

Non solo difesa, però. Perché, come rimarca Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, proprio il reparto arretrato rappresenta anche un’arma offensiva. Centrali ed esterni rosanero hanno dimostrato di poter incidere sia su azione che sui calci piazzati, aggiungendo soluzioni a un attacco già ricco di qualità.

Sarà quindi una partita dentro la partita: resistere all’urto offensivo del Frosinone e colpire al momento giusto. Un equilibrio sottile, che potrebbe decidere il destino della corsa alla Serie A.