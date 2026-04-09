Corriere dello Sport: “Palermo, la difesa sfida il super attacco del Frosinone”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
Palermo Avellino 2-0 (92)

Sfida nella sfida allo “Stirpe”. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Frosinone-Palermo non sarà soltanto uno scontro diretto per la promozione, ma anche un confronto tra due identità opposte: la miglior difesa contro uno degli attacchi più prolifici del campionato.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, per la squadra di Inzaghi si tratta di un vero e proprio esame di maturità. I rosanero dovranno fronteggiare un Frosinone capace di segnare con continuità impressionante: secondo miglior attacco della Serie B con 64 gol e una striscia aperta di 25 partite consecutive a segno, con almeno due reti realizzate nelle ultime dieci gare.


Ma il Palermo arriva all’appuntamento con le armi giuste. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la squadra di Inzaghi può contare su una solidità difensiva che rappresenta il vero punto di forza del gruppo. I numeri parlano chiaro: 27 gol subiti e sedici clean sheet stagionali, con gli ultimi due arrivati consecutivamente contro Padova e Avellino.

Un vero e proprio bunker, evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, che ha riportato il Palermo in vetta – insieme al Monza – alla classifica delle migliori difese del campionato. Una base solida su cui costruire le ambizioni in questo finale di stagione.

Non solo difesa, però. Perché, come rimarca Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, proprio il reparto arretrato rappresenta anche un’arma offensiva. Centrali ed esterni rosanero hanno dimostrato di poter incidere sia su azione che sui calci piazzati, aggiungendo soluzioni a un attacco già ricco di qualità.

Sarà quindi una partita dentro la partita: resistere all’urto offensivo del Frosinone e colpire al momento giusto. Un equilibrio sottile, che potrebbe decidere il destino della corsa alla Serie A.

Altre notizie

e0a5d7b766

Corriere dello Sport: “Frosinone, ultimi dubbi di Alvini: Ghedjemis verso il forfait”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
PALERMO MANTOVA RUI MODESTO

Corriere dello Sport: “Palermo, prove tattiche anti-Frosinone. Inzaghi pensa a Rui Modesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
file2 - 2026-04-08T214230.909

Frosinone-Palermo, i precedenti con l’arbitro Sozza sorridono ai rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
palermo frosinone 2-0 (76) lucioni

Lucioni: «Frosinone-Palermo spartiacque fondamentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
image-09 miccoli

Palermo, doppio appuntamento con Miccoli: il 17 e 18 aprile presenta il suo libro in città

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
palermo manchester city (164) Galassi Gardini

Palermo, prima volta in Australia: nasce il progetto globale. Gardini: «Crescita internazionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (68) spogliatoi

Palermo, lavoro su forza e fase difensiva: Inzaghi prepara il Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Screenshot 2026-04-08 132031

Palermo-Avellino, i rosanero celebrano il gol di Ranocchia dopo 24 passaggi consecutivi (Video)

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85

Milanese: «Il Frosinone ha il vento in poppa, ma c’è anche il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
CDP-Frosinone_realizzazione-Stadio-Benito-Stirpe1-HD_d3

Ciociaria Oggi: “Frosinone-Palermo, è quasi sold-out: lo Stirpe pronto a spingere Alvini”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Screenshot 2026-04-08 092435

Frosinone-Palermo, lo Stirpe si accende: “Venerdì deve essere una bolgia. Prepariamo i palloni…”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Palermo Avellino 2-0 (3)

Il Mattino (Avellino): “Arbitri nel mirino, tifosi biancoverdi furiosi dopo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

e0a5d7b766

Corriere dello Sport: “Frosinone, ultimi dubbi di Alvini: Ghedjemis verso il forfait”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
PALERMO MANTOVA RUI MODESTO

Corriere dello Sport: “Palermo, prove tattiche anti-Frosinone. Inzaghi pensa a Rui Modesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
Palermo Avellino 2-0 (92)

Corriere dello Sport: “Palermo, la difesa sfida il super attacco del Frosinone”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 9, 2026
HFaJ_v5XYAAXlYN

Champions League: Barça ko in casa contro l’Atletico, Liverpool piegato a Parigi. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
seriec

Serie C Girone C: Atalanta U23, rimonta sfiorata dalla Cavese. Il match finisce 1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026