Corriere dello Sport: “Palermo, prove tattiche anti-Frosinone. Inzaghi pensa a Rui Modesto”

Verso Frosinone con idee chiare e qualche dubbio ancora da sciogliere. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo ha svolto ieri una seduta mattutina a Torretta nella quale sono emerse le prime indicazioni sul piano gara studiato da Inzaghi per la sfida dello “Stirpe”.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il tecnico rosanero starebbe valutando una soluzione tattica con il 3-5-2, con una possibile novità: il rientro di Rui Modesto dal primo minuto. Il laterale, tornato a disposizione dopo la squalifica, è stato provato come esterno destro a tutta fascia, con Augello sulla corsia opposta e Pierozzi adattato nel ruolo di braccetto destro della difesa a tre.





Restano però alcune incognite. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il portiere Joronen, ancora in dubbio, non si è allenato in campo con i compagni di reparto. Sicure invece le assenze di Johnsen e Corona, entrambi indisponibili per la trasferta.

Nel frattempo, uno sguardo anche al futuro. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo ha ufficializzato la partecipazione a “Calcio Italiano”, evento internazionale che si terrà a Perth nell’estate 2026. Per la prima volta nella sua storia, il club rosanero volerà in Australia, dove affronterà la Juventus l’11 agosto all’Optus Stadium.

Un doppio binario tra presente e futuro: prima il crocevia Frosinone, poi l’apertura internazionale.