Corriere dello Sport: “Frosinone, ultimi dubbi di Alvini: Ghedjemis verso il forfait”

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Come racconta Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, il Frosinone si avvicina alla sfida contro il Palermo con le ultime due sedute decisive: allenamento a Ferentino e rifinitura prima del match dello “Stirpe”.

Secondo Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, quella di domani sera sarà una gara che può valere una stagione. I giallazzurri, secondi in classifica, ospitano il Palermo quarto a -4 in uno scontro diretto che può indirizzare la corsa alla Serie A nelle ultime cinque giornate.





Alvini ha ancora diversi dubbi da sciogliere. Come sottolinea Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, l’incognita principale riguarda Ghedjemis: l’esterno offensivo, uscito acciaccato contro il Padova, si è allenato a parte anche negli ultimi giorni e la sua presenza appare al momento improbabile. In caso di forfait, spazio al giovane Fini, già protagonista nelle ultime uscite e anche a segno contro il Bari.

Non mancano però anche dubbi “di abbondanza”. Come evidenzia Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, in difesa il recupero di Cittadini riapre il ballottaggio con Calvani e Monterisi per la coppia centrale, mentre a centrocampo resta aperta la sfida tra Koutsoupias e Gelli per una maglia accanto a Calò e Cichella.

Proprio in mediana si concentra il nodo più interessante: il greco rientra dopo la squalifica, ma Gelli arriva dal gol contro il Padova e da una prestazione convincente, elementi che rendono la scelta tutt’altro che scontata.

Come rimarca Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, nonostante alcune assenze importanti – da Kone a Marchizza fino a Corrado – il Frosinone può comunque contare su diverse soluzioni, segno della profondità di una rosa costruita per restare ai vertici.

Ultimi dubbi, poi la verità del campo. Perché contro il Palermo non ci sarà margine di errore.