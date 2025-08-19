Palermo, ultimi ritocchi: Veroli arriva, rebus Magnani. Joronen per la porta

Ultime mosse in casa Palermo per completare la rosa a disposizione di Pippo Inzaghi. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’attenzione del club è rivolta soprattutto al reparto difensivo. L’unica operazione già definita è quella che porterà in rosanero Davide Veroli, 22 anni, in arrivo dal Cagliari. Resta invece da sciogliere il nodo legato a Giangiacomo Magnani, 29 anni, assente dagli allenamenti per motivi personali e tuttora lontano dal gruppo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport e da Antonio La Rosa, il direttore sportivo Carlo Osti incontrerà nei prossimi giorni il procuratore del centrale ex Verona per capire se ci siano ancora le condizioni per proseguire insieme. In caso contrario, il club sarebbe costretto a tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo difensore.

Qualche apprensione era emersa dopo l’infortunio rimediato da Peda a Cremona, ma – come sottolinea ancora il Corriere dello Sport – gli esami hanno escluso lesioni gravi e il polacco classe 2002 potrebbe rientrare già contro la Reggiana, nella prima di campionato. Per questo non è previsto alcun intervento sul mercato in quella zona di campo.

La Rosa aggiunge che Veroli, pensato come vice Ceccaroni, potrà essere utilizzato anche da esterno a tutta fascia, coprendo di fatto anche il ruolo di alternativa ad Augello. L’ultimo rinforzo certo riguarda invece la porta: dopo la fumata nera con Jonathan Klinsmann, il Palermo ha scelto Jesse Joronen, 32 anni, svincolato, che firmerà un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di promozione.

Come ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il portiere finlandese parte con lo status di titolare, ma dovrà conquistare il posto sul campo. Intanto sarà Bardi a difendere i pali nella prima giornata, forte della prestazione decisiva ai rigori contro la Cremonese.

Infine, capitolo abbonamenti. La campagna terminerà in concomitanza con l’inizio del campionato: restano dunque solo pochi giorni per garantirsi il posto al Barbera e la prelazione per la prossima stagione. Il limite massimo fissato dal club è di 17mila tessere, numero che resterà invariato anche per l’annata 2026/27.