Corriere dello Sport: “Calciomercato, le trattative in corso tra Serie A e Serie B”

Il mercato continua a muoversi tra colpi imminenti e affari in fase di definizione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa per il ritorno di Gaetano Castrovilli al Bari potrebbe chiudersi già la prossima settimana, se ci saranno le condizioni giuste. Il centrocampista, attualmente svincolato, è cresciuto proprio nelle giovanili biancorosse e ha esordito in Serie B il 22 maggio 2015, contro lo Spezia, entrando al posto di Calderoni a tredici minuti dalla fine. Dopo due stagioni da titolare, sotto la guida di Stellone, passò alla Fiorentina con cui ha collezionato 131 presenze e 14 gol.

Sempre il Corriere dello Sport sottolinea i movimenti in casa Sampdoria, che ha piazzato un doppio colpo a parametro zero: il centrocampista danese Oliver Abildgaard, proveniente dal Como, e il portiere belga Gaetan Coucke, reduce da un’esperienza all’Al-Orobah.

Sul fronte Carrarese è praticamente definito l’arrivo in prestito di Nicholas Bonfanti dal Pisa, rientrato in Toscana dopo il periodo al Bari. Resta però da sciogliere il nodo della decisione del calciatore, che piace anche a Mantova, Reggiana e Spezia.

Capitolo Empoli: come evidenziato dal Corriere dello Sport, il club toscano ha ufficializzato tre rinforzi di spessore. Matteo Lovato dalla Salernitana, Marco Nasti dalla Cremonese e Nosa Edward Obaretin dal Napoli (lo scorso anno al Bari). Tutti in prestito, con obbligo di riscatto solo per Lovato. Contestualmente, è stato ceduto alla Salernitana il portiere Federico Brancolini.

Intensa anche l’attività della Virtus Entella, vicina al difensore Domenico Frare, ex Cittadella e reduce da una stagione con la Triestina.

Il Cesena lavora invece per chiudere due innesti dalla Cremonese: l’attaccante Marco Olivieri e il centrocampista Michele Castagnetti. Restano da superare solo resistenze legate alla categoria, ma un biennale potrebbe convincere il play ad approdare in Romagna. In uscita Roberto Ogunseye, diretto al Campobasso, mentre Simone Bastoni resta nel mirino del Catanzaro, che segue anche Edoardo Iannoni del Sassuolo.