Corriere dello Sport: “Sassuolo: Colpani, Felici e Matic. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Un mercato complesso e a tratti complicatissimo. Così lo descrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, raccontando il tentativo del Como di arrivare ad Aymeric Laporte. L’ex difensore del Manchester City, oggi all’Al-Nassr, resta un obiettivo affascinante ma difficile: le richieste del giocatore sono elevate e la concorrenza dell’Athletic Bilbao resta forte. I lariani, secondo la giornalista del Corriere dello Sport, hanno proposto un triennale e sperano di convincere il francese a sposare il progetto.

Capitolo Sassuolo. Come evidenzia ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club neroverde è impegnato in diverse trattative. Armand Laurienté è nel mirino del Besiktas, mentre Andrea Pinamonti ha offerte dalla Spagna. Per rinforzare la trequarti, i riflettori sono su Andrea Colpani del Monza: il club brianzolo lo cederebbe a titolo definitivo, mentre il Sassuolo punta a un prestito con riscatto intorno ai 4-5 milioni. In più, c’è un duello aperto con Pisa, Verona e Cremonese per Mattia Felici, e sono stati avviati colloqui con gli agenti di Nemanja Matic, svincolato dopo l’esperienza alla Roma. Zito Luvumbo, invece, è seguito da diversi club ma il Cagliari lo lascerebbe partire solo davanti a una maxi offerta.

Spostandosi in Emilia, il Parma ha ufficializzato Mariano Troilo, arrivato dal Belgrano per 8 milioni. L’acquisto è stato raccontato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, che ha sottolineato come il classe 2003 sia stato scelto per sostituire Giovanni Leoni, ceduto al Liverpool per 35 milioni. Il club ducale è inoltre molto vicino a Giovanni Reyna del Borussia Dortmund.

Infine l’Udinese. Il club friulano, scrive ancora il Corriere dello Sport, resta vigile su Nicolò Zaniolo. L’idea è di riportarlo in Italia con un prestito con diritto di riscatto, ma il Galatasaray spinge per una cessione definitiva. La trattativa resta aperta. Nel frattempo il Galatasaray lavora anche all’acquisto di Ederson dal Manchester City: un affare che potrebbe avere ripercussioni dirette su Gianluigi Donnarumma, pronto a un’intesa con gli inglesi ma in attesa della chiusura dei dialoghi con il PSG.