Giornale di Sicilia: “Magnani-Palermo, a giorni la decisione”

Il Palermo si prepara a vivere ore decisive in vista della chiusura del mercato. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero è al lavoro per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa equilibrata e competitiva, pronta per affrontare il campionato con ambizioni alte.

Due operazioni sono già state messe in cassaforte: l’arrivo del portiere Jesse Joronen, svincolato, che firmerà un contratto annuale, e quello del giovane difensore Davide Veroli, prelevato dal Cagliari con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto. Definiti questi innesti, l’attenzione si sposta ora su due fronti caldissimi: la situazione di Giangiacomo Magnani e il capitolo delle uscite.

Il futuro dell’ex Verona sarà chiarito in settimana. Solo dopo aver preso una decisione definitiva, il Palermo potrà stabilire se intervenire ancora in difesa. In caso di addio, il club di viale del Fante punterebbe su un nuovo centrale di piede destro. «In cima alla lista resta Vogliacco del Genoa, che piace però anche a Pisa e Cagliari», sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia.